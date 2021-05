Il Venezia torna in Serie A dopo 19 anni. Il playoff di ritorno contro il Cittadella al Penzo finisce 1-1 grazie ad una rete di Riccardo Bocalon al 93′ (2-1 il risultato complessivo), nonostante l’inferiorità numerica per oltre metà della partita, e promuove il club veneto, terzo neopromosso. Decisivo il risultato dell’andata per la formazione allenata da Paolo Zanetti, che si unisce ad Empoli e Salernitana, prendendo il posto delle retrocesse Parma, Crotone e Benevento.