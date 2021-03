Il vecchio Pau Lopez non esiste più

Corriere dello Sport (R.Maida) – Dopo un anno vissuto da precario Pau Lopez è diventato improvvisamente un fattore positivo per la Roma. La partita contro lo Shakhtar ha svelato i suoi progressi in termini di autostima e lucidità con risultati evidenti: almeno tre parate importati che hanno contribuito a tenere la porta inviolata.

Nelle ultime otto gare in tutte le competizioni la Roma ha subito solo 4 gol. Di questi due sono autogol (Cristante e Spinazzola, ndr) ed un rigore ingenuo di Fazio contro il Milan. Insomma, il percorso intrapreso sembra virtuoso in attesa di nuovi esami come quello di oggi a Parma. Anche Fonseca ieri in conferenza stampa l’ha voluto esaltare: “Credo che la crescita di Pau Lopez dipenda dal rendimento generale della squadra ma anche da lui. Quando un portiere gioca con continuità acquista fiducia. E il lavoro con Savorani lo sta aiutando tanto: oggi Pau si allena per migliorare“.

Lo spagnolo da quando ha superato Mirante nelle gerarchie ha giocato 16 partite consecutive e a questo punto verrà confermato fino al termine della stagione per poi tirare le somme. In estate potrebbe rientrare in qualche trattative se la Roma decidesse di puntare su Musso dell’Udinese. Pau Lopez da parte sua non ha mai pensato di andarsene. Per il momento si va avanti insieme.