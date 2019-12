Il Valencia cerca Florenzi

Sembra essere cambiata la situazione di Florenzi: dopo tante panchine, il terzino ha giocato tre partite consecutive da titolare. Le carte in tavola sono cambiate e ora una permanenza di Florenzi a Roma sembra più probabile. Dal Valencia è arrivata un’offerta: gli andalusi vorrebbero prendere il giocatore in prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions o di raggiungimento delle semifinali in questa edizione. Gli spagnoli pagherebbero l’intero ingaggio e per la Roma sarebbe un risparmio di 2,6 milioni lordi. L’impressione però è che Florenzi voglia restare. Lo riporta Il Corriere della Sera.