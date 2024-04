La Gazzetta dello Sport (N. Angeli) – Nessuna dichiarazione ufficiale da parte di tesserati. E’ stata questa la volontà comune di Udinese e Roma nell’immediato post partita della gara del Blu energy Stadium. L’allenatore dei friuliani, Gabriele Cioffi, quando le cose non erano ancora così chiare come sono poi diventate in seguito, ha dato subito la massima disponibilità al collega Daniele De Rossi. L’abbraccio tra i due, quando Pairetto ha sospeso in via definitiva la gara, resterà uno dei momenti simbolo della giornata.

A impressionare è stato il religioso silenzio del pubblico dello stadio mentre erano all’opera i soccorsi. Nel momento in cui il giocatore ha accennato un gesto con la mano per dimostrare lucidità è partito un applauso fragoroso, che dalla zona in cui si trovava, sotto il settore Distinti, lo ha accompagnato fino all’ingresso verso gli spogliatoi dell’impianto. Il presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, si è espresso così. “Il medico sociale della Roma chiede il silenzio dello stadio per riuscire a sentire il battito cardiaco di N’Dicka, accasciatosi in campo poco prima, e tra i tifosi cala un rispettoso silenzio. Questo è il vero calcio, questo è il Friuli Venezia Giulia”.