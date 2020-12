Il segnale di Fonseca e quella reazione così istintiva

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Paulo Fonseca e quella espulsione da evitare. Il tecnico oggi rischia di essere fermato dal Giudice sportivo. Il tecnico domenica ha voluto difendere la squadra, ma è stato ingenuo: situazioni come quella con il Sassuolo vanno gestite nel sottopassaggio, lontano dalla telecamera, quando l’arbitro può far finta di niente e sorvolare sull’espulsione. Ha voluto dare un segnale ai giocatori, far sentire di essere dalla loro parte. Il tecnico portoghese è dispiaciuto per l’accaduto, ma rifarebbe tutto. La società è compatta al suo fianco, ma il portoghese sa che la sua conferma passa dalla qualificazione in Champions.