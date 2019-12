Il ruolo cruciale dello stadio aspettando il Campidoglio

Dietro le quinte è chiaro a tutti di quanto sia centrale l’affare dello Stadio di Tor di Valle nella cessione della Roma. Escono di scena i due protagonisti principali, Pallotta e Parnasi, per far entrare due nuovi voli, Vitek e Friedkin. Tra loro due negli ultimi giorni i contatti sono stati intensi. In tutto questo manca il Campidoglio dove si è rallentato l’iter per via degli arresti che sconvolsero la giunta Raggi. Questa doppia svolta fa tirare un sospito di sollievo ai pentastellati che, se tutto andrà in porto, usciranno da sotto i riflettori come protagonisti di un progetto che ha creato più dolori che gioie alla Sindaca. Intanto dal Campidoglio dichiarano: “Prenderemo la nostra decisione con calma, non possiamo permetterci lati oscuri“. Lo riporta Il Messaggero.