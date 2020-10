Il riscatto in giallorosso di Mirante

Il Tempo (F. Biafora) – Arrivato in sordina nell’affare che ha portato a Bologna Skorupski, Antonio Mirante è stato in grado di conquistare per due volte la titolarità nella Roma. Dopo che nella gestione Ranieri aveva preso il posto di Robin Olsen, mai veramente convincente tra i pali romanisti, Paulo Fonseca al suo secondo anno gli ha affidato la porta, schierandolo dal primo minuto nelle prime tre uscite ufficiali. Questa volta a farne le spese è Pau Lopez, che paga una serie di incertezze degli ultimi mesi. Adesso l’estremo difensore di Castellammare di Stabia è destinato a giocare con continuità, puntando anche a strappare il rinnovo del contratto, che attualmente è in scadenza nel giugno del 2021. Fonseca proverà a recuperare lo spagnolo, facendolo giocare nelle gare di Europa League.