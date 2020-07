Il rigore? Chiffi tocca il pallone e doveva fermare

Il Corriere dello Sport (E. Pinna) – Disastroso l’arbitraggio di Chiffi, non tanto per la partita in se (che ha condotto piuttosto bene) quanto per l’episodio finale che decide il match dove ha commesso più errori. Si parla ovviamente del contatto tra Dzeko e Terracciano. Si discute sia per l’entità del contatto, sia perché il pallone potrebbe essere uscito. Ma, ancora prima, l’arbitro colpisce il pallone dopo un colpo di testa di Spinazzola, favorendo la conclusione successiva di Perez. regolamento alla mano, c’è da fermare il gioco. In più, lo stesso Terracciano si lascia andare ad espressioni blasfeme facilmente udibili dopo la decisione di Chiffi.