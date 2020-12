Il pugno della Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Tanta Roma, poco Bologna. La squadra di Fonseca (in tribuna per squalifica) ha chiuso la partita del Dall’Ara già nel primo tempo: 5-1 agli emiliani, sin troppo arrendevoli e morbidi nella prima frazione di gioco. Tanta Roma, a tratti devastante, ma il Bologna ha sbagliato partita. Dopo il primo tempo inquadrabile, Mihajlovic è corso ai ripari: con tre sostituzioni è passato al 3-4-3, ma la partita era già finita. Senza aggressività, senza intensità, per la Roma è stato tutto sin troppo facile. Due gol in dieci minuti e si è capito subito quale indirizzo avrebbe preso la partita. La Roma, che ha recuperato Pellegrini e Veretout, tra i migliori in campo, con Spinazzola e Karsdrop senza ostacoli sulle fasce, ha potuto esprimere il suo migliore tasso tecnico e anche qualità fisiche superiori. Con il recupero degli infortunati Fonseca può trovare continuità.