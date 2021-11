Il piano rinnovi: Mancini, Darboe e i “Roma 2026”

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Acquisti, cessioni, ma anche rinnovi. C’è tanto lavoro da fare per Tiago Pinto in questa fase della stagione. Il general manager della Roma è impegnato su più fronti per consegnare a Mourinho alcuni rinforzi, cedere quei giocatori fuori dal progetto ma anche blindare quei giocatori giocatori importanti per il nuovo ciclo giallorosso che potranno presto diventare.

Il primo nome sulla lista dei rinnovi è quello di Gianluca Mancini. Il difensore centrale è un fedelissimo di Mourinho e uno dei leader dello spogliatoio: al netto di qualche recente sbavatura difensiva, il venticinquenne si sta rivelando un giocatore affidabile, su cui la Roma vuole puntare anche nel futuro.

Tiago Pinto e l’entourage del giocatore hanno a lungo trattato il rinnovo del contratto, raggiungendo un accordo che dovrà soltanto essere messo nero su bianco. Prolungamento del contratto fino al 2026e adeguamento dello stipendio che passerà dai due milioni netti agli oltre tre più bonus.

Nonostante l’esclusione per scelta tecnica nella gara contro il Venezia, il Ebrima Darboe ha convinto la Roma a trattenerlo e a puntare su di lui per il futuro. Il ventenne ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino al 2026 con uno stipendio aumentato fino a 400mila euro più bonus.

Non finisce qui il lavoro di Tiago Pinto sui rinnovi. Detto che Cristante ha lo stesso agente di Mancini e nei colloqui per il prolungamento del difensore si è parlato anche di lui, l’altro centrocampista su cui Pinto sta lavorando è Jordan Veretout.

Prima l’importante mercato invernale, poi i nuovi aggiornamenti con gli altri agenti per parlare dei prolungamenti. Tra questi anche Zaniolo e Spinazzola: entrambi andranno in scadenza nel 2024 e la strategia della Roma è di continuare con loro il progetto triennale di Mourinho.