Il piano per Pau Lopez: titolare già dopo la sosta

Corriere dello Sport (R.Maida) – La Roma tiene al riparo Pau Lopez, lo nasconde volontariamente e insiste su Mirante titolare. Sono tutti d’accordo sul punto, da Fienga a Fonseca. In prospettiva l’idea è quella di rilanciare lo spagnolo che rappresenta un patrimonio della società. Quest’anno, con gli ammortamenti, è a bilancio per 22 milioni di euro. La Roma non ha altra scelta in questo momento perchè i prezzi dei calciatori, per il Covid, sono tutti scesi. L’altro motivo è perchè Pau Lopez non ha offerte che possano consigliare una cessione. Tutte le squadre interessate vogliono il prestito gratuito e questa soluzione alla dirigenza non va bene. Pau Lopez sembra aver perso la calma e la sfrontatezza dei primi mesi dopo l’errore nel derby. Dopo il lockdown, anche per un fastidioso infortunio, non ha mai ripristinato il sistema operativo. Con l’aiuto di Savorani si sta allenando con grande professionalità per farsi trovare pronto quando verrà chiamato in causa. Già contro il Benevento, dopo la sosta, potrebbe arrivare la chiamata. Da lì in poi Pau conta di riprendersi il posto da titolare ed anche nella nazionale spagnola. In questa vicenda c’è un terzo incomodo che è Olsen. Ha una sua nicchia di mercato, ma non ha accettato le proposte arrivate.