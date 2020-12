Il piano Mancini: “Vincere subito. All’Europeo con Zaniolo in campo”

Corriere dello Sport (A.Santoni) – Ieri pomeriggio si è svolto il sorteggio per le qualificazioni al Mondiale del Qatar del 2022. L’impegno più duro per l’Italia è contro la Svizzera: “Era una delle squadre migliore nelal seconda urna, quasi una testa di serie. L’unico vantaggio è che siamo vicini: sarà un viaggio breve…“, spiega Mancini. Il ct ha parlato anche di Zaniolo: “Sarà disponibile per l’Europeo. La speranza è di verdelo in campo già a marzo, senza forzare“. A sorteggiare le nazionali era presente Daniele De Rossi che ha parlato di Maradona: “Ha avuto un impatto incredwibile la sua scomparsa. Ho giocato in Argentina sei mesi e mi è stato chiaro perchè è così tanto amato. Ho passato un pomeriggio con lui, l’ho incontrato una volta e capendo quanto fosse grande ed umile allo stesso tempo“.