Il piano-Manchester inizia a Cagliari

Il Tempo (A.Austini) – Un trampolino per Manchester. La Roma gioca a Cagliari pensando all’Europa. Ma, al tempo stesso, provando a sfruttare l’ultima partita prima della semifinale di giovedì prossimo. Paulo Fonseca si è portato in Sardegna tutti e quattro i calciatori appena recuperati dai rispettivi infortuni: Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy. «Uno di loro può giocare dall’inizio» anticipa il tecnico in conferenza stampa. Si tratta del difensore inglese, che ha completato una lunga riabilitazione del doppio problema ginocchio-coscia. Smalling ha messo nel mirino proprio la partita da ex contro il «suo» United e fare un provino a Cagliari sarà molto utile. Stesso discorso vale per Kumbulla, pronto a subentrare in una difesa che oggi non avrà lo squalificato Ibanez mentre all’Old Trafford sarà Mancini a dover scontare il turno di stop europeo.

Uno tra Fazio e Juan Jesus dovrà giocare col Cagliari, Cristante è pronto a sdoppiarsi tra difesa e centrocampo. Alla Sardegna Arena l’allenatore dovrà gestire le forze col bilancino. Impossibile tenere a riposo tutti gli undici titolari che ha in mente per Manchester: oltre a Smalling, in campo Pau Lopez, Diawara e probabilmente Pellegrini. Detto che le motivazioni sono ormai tutte per l’Europa, la Roma sta rischiando di perdere anche il settimo posto in campionato: con la vittoria di ieri del Sassuolo, il margine di vantaggio si è ridotto a tre punti.