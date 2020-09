Il pasticciaccio della Roma su Diawara, sarà 0-3

La Repubblica (M.Pinci) – Non c’era modo peggiore per la Roma di presentarsi ai Friedkin. Un erroraccio nella lista della prima di campionato trasformerà lo 0-0 contro il Verona in una sconfitta per 3-0 a tavolino. Il motivo è che il nome di Amadou Diawara non è stato inserito nella lista dei 25 giocatori “over” della rosa, ma in quella degli under 22. Solo che Diawara a luglio ha compiuto 23 anni. Un anno fa, la lista è stata stilata dal team manager, rivista dal direttore sportivo e vidimata dal direttore generale. Due di questi tre ruoli della Roma non ci sono più: così nasce il pasticcio. E presto potrebbe lasciare anche il segretario sportivo, dato proprio vicino al Verona. Dan e Ryan Friedkin non tollerano errori simili, inevitabile che qualcuno paghi. La Roma farà ricorso alla Corte d’appello federale. Diawara, terzo nome nell’elenco dei giovani, avrebbe potuto essere regolarmente iscritto nella lista dei big, che aveva quattro posti liberi. Insomma, dall’errore non ha tratto vantaggio. Ma si parla di un alert inviato dalla Lega, ignorato a Trigoria. Un errore grave, figlio di un calcio frettoloso che divora ogni cosa.