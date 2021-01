Il Parma insiste per Fazio. Santon, no al Fenerbahce

Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Archiviato il capitolo acquisti, con le firme imminenti di El Shaarawy e Reynolds, Tiago Pinto in questa ultima settimana di mercato è alle prese con le cessioni degli esuberi. Juan Jesus piace ad alcuni club turchi, ma per ora le piste non sono calde. Atro nome nella lista delle uscite è quello di Fazio, richiesto dal Parma. Il ds Carli è in contatto con i giallorossi, le parti hanno trovato un principio di accordo, ma a frenare la trattativa è il centrale argentino che ha ancora dubbi.

Santon ha un’offerta dal Fenerbahce, questa volta è la famiglia che vorrebbe rimanere in Italia o quantomeno nell’Europa che conta. Si raffreddano le piste legate a Diawara che non vuole partire per approdare in una squadra di metà classifica: il primo a farsi sotto era stato il Verona, poi ci ha provato il Torino ma la risposta è sempre stata negativa.