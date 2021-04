Il padre di Karsdorp: “Aveva paura di tornare alla Roma. Fonseca è stato decisivo nel farlo rimanere”

Rick Karsdorp sta vivendo un ottimo momento con la Roma. Da quando è tornato l’olandese è rientrato subito nei piani tecnici di Fonseca: adesso è diventato un titolare praticamente inamovibile. Stasera per lui contro l’Ajax sarà quasi come un derby e dopo le parole di ieri in conferenza stampa anche il padre Fred ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del sito volkskrant.nl. Il papà del terzino però questa sera non potrà essere all’Olimpico per guardare il figlio giocare. Queste le sue parole:

Andrai allo stadio per Roma-Ajax?

No, non c’è posto neanche per un padre. Un grande peccato. Spesso ci sedevamo insieme sugli spalti quando lui non giocava. Ora che gioca, invece, nessuno può entrare.

Il debutto al Feyenoord?

C’erano problemi, Boulahrouz e Wilshire a volte erano in forma, altre no. Anche l’esterno destro Chess era tornato. All’inizio a Rick non piacque il nuovo ruolo. Anche a Rijeka, in Europa League non era andata così bene. Ma è riuscito a superare le difficoltà ed è migliorato alla grande in quella posizione. In quell’anno erano in testa al campionato, il che non è usuale. Si lancia sempre sulla corsia destra. Ha imparato dai suoi errori ed è stato una pedina importante nella squadra che vinse il campionato.

Il ritorno alla Roma?

Aveva terribilmente paura di tornare alla Roma. Stavamo trattando con Atalanta e Genoa. Con il Genoa avevamo quasi chiuso. Poi Rick ha parlato con Fonseca, che aveva voglia di averlo in squadra. Alla fine è rimasto, anche perché non voleva mollare. È stata una sua scelta. Ha rivisto un futuro alla Roma, anche grazie a una conversazione con i nuovi proprietari. E la Roma è ovviamente un club più grande del Genoa.