Il nuovo kit da trasferta esordirà questa sera contro il Torino – VIDEO

La Roma presenta la nuova divisa away e, a poche ore di distanza, la squadra scende in campo con le maglie nuove di zecca. Questa sera i giallorossi affronteranno il Torino in una gara fondamentale: tre punti significano qualificazione diretta all’Europa League, anche se potrebbe bastare replicare il risultato del Milan, se questo non dovesse vincere contro la Sampdoria alle 19.30. La partita già di per sé importante avrà un motivo in più per essere guardata con attenzione dai tifosi: l’esordio della nuova maglia da trasferta, annunciato dalla Roma con un video sul suo profilo Twitter, nel quale è possibile vedere tutti i dettagli del nuovo kit.