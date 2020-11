Il no a Campos, poi la scelta

Corriere dello Sport (R. Maida) – A condure Tiago Pinto verso la Roma è stato Charles Gould, assunto nelle scorse settimane come consulente proprio per la ricerca del profilo più adatto per gestire l’area sportiva della Roma. Tiago Pinto era piaciuto alla nuova proprietà fin dal primo incontro. La giovane età non costituiva un deterrente ma è chiaro che i Friedkin volessero osservare tutti i profili prima di impegnarsi ufficialmente. E quando hanno capito che un altro portoghese, Campos, non avrebbe lasciato Montecarlo, si sono affrettati a chiedere un secondo incontro. Ora lo aspetteranno un mese e mezzo per consentirgli di lasciare il Benfica senza strappi.