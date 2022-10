Serie A, il Napoli vince senza problemi contro la Cremonese: lombardi sconfitti 1-4

In quel di Cremona, il Napoli di Luciano Spalletti va sul velluto, però grande prova nonostante tutto per la Cremonese. Al 26′ ci pensa Politano a portare in vantaggio gli ospiti su calcio di rigore, all’inizio del secondo tempo Dessers pareggia i conti, e Simeone al 76′ risponde. Chiudono la pratica Lozano e Olivera nel recupero. Per quanto riguarda il prossimo turno, i lombardi (ora in 19ª posizione con 3 punti) andranno in trasferta per affrontare lo Spezia, mentre invece la squadra campana (che è leader in solitaria con 23 punti, 2 di vantaggio sull’Atalanta) sfiderà il Bologna al “Maradona”.