Il Napoli sorpassa: è quinto da solo. Roma, solito K.O.

La Gazzetta Dello Sport (P.Archetti) – Dietro l’Inter, il Napoli è la squadra più continua in questo scorcio di stagione. Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite. Dopo il Milan, anche la Roma viene domata. Sottomissione totale nel primo tempo, reazione d’orgoglio nel secondo, ma senza guadagno. Sono nove gli scontri diretti in questo torneo, tutti senza vittoria, soltanto tre pari. La personalità si nasconde quando serve. La Roma si protegge male, senza uscire, è sempre in ritardo e perde i duelli.

Secondo Fonseca la Roma non ha la mentalità per battere le prime, non una giustificazione incoraggiante. In troppi si muovono male, Pedro ed El Shaarawy vengono spesso presi in mezzo, Dzeko tira poco e male, Pellegrini fragile a centrocampo. Oltre a quelli del portiere, troppi sbagli, anche di tocco: Spinazzola, Cristante e Ibanez regalano palla al Napoli che cerca e ottiene la riconquista alta. La Roma pressa più nella ripresa, ma Pellegrini colpisce il palo. Accorciare con almeno mezzora da giocare avrebbe forse dato il pepe al match, più dei cambi di Fonseca.