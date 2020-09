Il Napoli insiste, ma Veretout punta a restare

La Repubblica (F.Ferrazza) – Il Napoli non molla Veretout e la Roma fissa il prezzo. Gattuso ha messo il centrocampista in cima alla lista dei desideri. Fonseca lo ritiene fondamentale e spera che i partenopei non arrivino ad offrire 35-40 milioni di euro, bonus compresi, chiesti per il francese. Un modo per rendere complicato il suo acquisto per De Laurentiis, a meno che il presidente del Napoli non decida di coprire la cifra con delle contropartite. Veretout, per decidere di lasciare Roma, chiede una base d’ingaggio di tre milioni di euro, il Napoli è fermato a 2,7.