Il Napoli incenerisce la Roma

Il Corriere Della Sera (L.Valdiserri) – Il gol di Insigne, che ha aperto alla mezzora la partita più attesa alla ricerca di una possibile anti-Milan, è stato pura logica in una partita dominata dal Napoli e non giocata dalla Roma, che si era presentata imbattuta sul campo in campionato da 16 partite. Poteva essere un’investitura per Fonseca e invece è stata una prova di maturità fallita. Gattuso ha ottenuto il mix vincente, con aggressività offensiva e attenzione difensiva. Lozano e Insigne hanno sempre tenuto bassi Karsdorp e Spinazzola, i tre centrocampisti non hanno sbagliato una scelta. 8 corner a 0 nel primo tempo, con la Roma scomparsa dal campo dopo un tiro di Pedro al 2′. Fonseca ha due alibi: due infortuni muscolari (Mancini e Veretout) e due giocatori (Dzeko e Pellegrini) appena rientrati dal Covid. Il problema è che la sua squadra sbanda spesso negli scontri diretti, indispensabili per il salto di qualità.