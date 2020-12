Il mistero Smalling

Il Messaggero (S.Carina) – “Smalling? Sono pessimista“. Fonseca aveva già alzato bandiera bianca giovedì notte, ma ieri è arrivata la conferma, con il difensore che ha svolto ancora una volta lavoro individuale per un’infiammazione al ginocchio che non gli sta dando tregua. Sono diventati ormai 27 i giorni che non si allena insieme ai compagni, un incubo. Da quando è tornato nella Capitale, ha dovuto aspettare per il suo debutto a causa di una distorsione al ginocchio, ma il periodo sembra finalmente alle spalle quando gioca di fila le partite contro Fiorentina, Cluj e Genoa, arrivando alla sosta per le nazionali senza avvertire problematiche. A tre giorni dalla gara contro il Parma si ferma di nuovo a causa di un’intossicazione alimentare, superato questo inconveniente si allena a parte senza problemi. Il giorno seguente avverte una fitta e decide di fermarsi. A Trigoria definiscono lo stop una ricaduta e così salta anche le gare contro Cluj, Napoli e Young Boys, dando forfait anche per il match di domani.