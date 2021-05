Il mercato di Mou, Belotti o… Dzeko? E spunta Sanches

Il Corriere Dello Sport (R.Maida) – José Mourinho non era seduto in tribuna, ma era improvvisamente e fragorosamente ovunque. Non serviva neppure vederlo per sentirne la scia: Mourinho è una di quelle fragranze compatte, invasive, che ti restano nelle narici per ore. Ci sarà tempo per modificare quello che non è andato, non saranno tanti a ricominciare titolari con Mourinho. Tre (Mirante, Bruno Peres e Mkhitaryan) sono in scadenza di contratto, ma il prossimo tecnico si è già fatto un’idea di ciò che può essere salvato.

Leggi anche: La moviola: Wan-Bissaka al limite, Maguire braccio largo

Mentre prende idea la candidatura dell’allenatore dei portieri Nuno Santos, che sostituirebbe Savorani a cui Tiago Pinto non ha rinnovato il contratto, esce di scena il collaboratore tecnico Ricardo Formosinho, che ha deciso di volare in Sudan per fare il primo con l’Al-Hilal. Quanto all’uomo romanista che Mourinho vorrebbe con sé, i tifosi continuano a sognare il ritorno di De Rossi, per non parlare di Totti. Ma il nome più caldo sembra quello di Walter Samuel, scudettato di Capello e triplettista di Mou, che però deve liberarsi dagli impegni con la nazionale argentina.

Leggi anche: Matthäus: “La Roma si è presa un Mou non più Special”

E i rinforzi? La Roma continua a seguire Andrea Belotti come possibile erede di Dzeko, Mauro Icardi è una tentazione sullo sfondo. Ma è possibile che Mourinho, dopo aver parlato con l’ex capitano, chieda di non farlo andare via, spostando le chips della società sul portiere che è uno dei tre ruoli scoperti. Non è un mistero che De Gea sia proposto dalla scuderia Jorge Mendes e gradito dall’allenatore, ma resta da capire se il Manchester United lo libererà a prezzi contenuti. A proposito dei giocatori di Mendes, occhio a Renato Sanches, ex talento di Bayern Monaco ora finito al Lilla: è un centrocampista di qualità, uno dei nervi scoperti della Roma, ed è ancora abbastanza giovane (classe ’97) per suggerire un investimento. Molto dipenderà anche dalle cessioni, nella prospettiva di una difesa a 4 uno dei centrali potrebbe finire sul mercato.