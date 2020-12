Il mercato a Tiago Pinto. Scalera in cabina di regia

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo – J. Aliprandi) – Sta per nascere la nuova Roma. La struttura fortemente voluta dai Friedkin sta per prendere forma. Ormai è questione di pochi giorni: Stefano Scalera, vice Capo di Gabinetto al Mef, sta per lasciare gli uffici di via XX settembre. Arriverà alla Roma dove si occuperà di rapporti istituzionali e del tema stadio.

Nelle intenzioni della società c’è anche quella di riattivare quei canali politici per favorire la costruzione dell’impianto. L’altra novità è Tiago Pinto che da gennaio sarà il General Manager della Roma. Il portoghese ha portato il Benfica a vincere un campionato nel 2019 e a valorizzare tanti giovani. Sarà diesse ma non solo: la qualifica comprende la supervisione dell’area sportiva. Attualmente è positivo al Covid, ragion per cui ritarderà di qualche giorno il suo arrivo nella Capitale.