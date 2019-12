Il Lione di Garcia su Nzonzi

E’ arrivata al capolinea l’avventura di Nzonzi al Galatasaray. Il francese è stato sospeso dal club turco la scorsa settimana e il divorzio sembra ormai vicino. Il Lione si è fatto subito sotto e per prenderlo basterebbe accollarsi la metà dell’ingaggio da oltre 3 milioni di euro netti. Sempre in uscita non è stata presa una decisione definitiva sul destino di Florenzi. Si sono registrate le avances della Fiorentina e non ci sarebbe alcuna preclusione a valutare la separazione, ma sarà il giocatore a dover compiere una scelta. Maggior ottimismo, invece, si registra per Smalling con Petrachi che è pronto al rilancio dopo aver incontraro l’intermediario. Per la Fiorentina Kluivert continua a lavorare in gruppo e insidia Perotti per il posto da titolare. Lo scrive Il Tempo.