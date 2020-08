Il Leverkusen va forte su Schick. Occhi su Kolasinac

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Patrik Schick è un pallino di Rudi Voeller, direttore sportivo del Bayer Leverkusen, che aveva messo gli occhi sull’attaccante ceco fin dai tempi della Sampdoria, prima del suo arrivo alla Roma. Nell’ultima stagione ha avuto modo di osservarlo da vicino, visto il prestito del centravanti al Lipsia, e si è convinto a fare dei passi in avanti per portarlo al Bayer. Il club tedesco è pronto a versare nelle casse giallorosse 28-30 milioni di euro, cifra che farebbe fare un’importante plusvalenza alla società capitolina (Schick è a bilancio a 19,62 milioni). Nel frattempo la Roma si muove in entrata, tentando di rinforzare la fascia sinistra. Due i nomi sul taccuino: Seead Kolasinac, esterno dello Schalke 04, e Marcos Acuna, argentino in forza allo Sporting Lisbona. Per entrambi, la richiesta è di 15 milioni di euro.