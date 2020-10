Il lampo di Pedro sveglia la Roma

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – La Roma vince la sua prima partita di questo campionato grazie a una perla assoluta di Pedro, arrivato prima del passaggio di proprietà a Dan Friedkin (anche ieri col figlio Ryan presente allo stadio), che ha sfruttato al meglio un passaggio sbagliato di Becao. E’ stata una partita dura per gli uomini di Fonseca, che hanno dovuto affrontare una squadra chiusa dietro e compatta anche se ferma a 0 punti in campionato e 0 gol segnati. Per il portoghese è arrivata una vittoria importante che mette un po’ di critiche da parte come anche i dubbi sulla sua panchina. Nella trasferta di Udine di positivo ci sono solo i tre punti, a differenza della gara contro la Juventus giocata molto bene dai giallorossi la settimana scorsa. Nel corso della gara non a caso i friulani sono stati più pericolosi grazie alle giocate di De Paul e agli inserimenti di Lasagna.