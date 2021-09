Il labiale di Guida sul rigore negato a Zaniolo: “Era fuorigioco, ma non era proprio fallo” – VIDEO

Il derby è tinto di giallo per il fallo da rigore non fischiato su Nicolò Zaniolo (intervento da dietro e in ritardo di Hysaj) che poi ha portato, col ribaltamento di fronte, al raddoppio della Lazio. Dalle immagini spuntano le spiegazioni dell’arbitro Guida quando El Shaarawy, all’inizio del secondo tempo, ha chiesto alcuni chiarimenti. Queste le parole dell’arbitro campano: “A parte che è fuorigioco, ma non è proprio fallo“.

Il labiale di #Guida a El Shaarawy: è fuorigioco pic.twitter.com/V0t7tIMAdN — DeRossismo (@LoreTwitto) September 27, 2021