Il guerriero Cristante: ecco il curioso retroscena sull’infortunio con l’Udinese

Bryan Cristante lottatore vero per la Roma. Il centrocampista giallorosso nella sfida di ieri sera contro l’Udinese ha subito un brutto colpo alla testa che ha necessitato l’applicazione di una fasciatura da parte dei medici. Gli stessi che, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, avrebbero consigliato al giocatore di uscire, ma Bryan non ha voluto saperne: “Io gioco“. E si è preso anche la responsabilità di calciare il rigore con un campo visivo non ottimale.

Dal colpo subito Cristante ha rimediato anche un taglio lungo e profondo sotto il sopracciglio. Per sopperire al problema è stato messa al giocatore una speciale colla che gli ha consentito di proseguire senza rischi nonostante la palpebra gonfia. Aveva difficoltà visive, ma ha stretto i denti. Lo stesso farà per la gara di giovedì contro il Feyenoord.