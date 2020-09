Il grande sgarbo: Fienga soffia Kumbulla a Tare

La Repubblica (F.Ferrazza) – La Roma piazza il colpo Kumbulla e fa uno smacco alla Lazio che era da molto sul difensore, ma è stata bruciata al fotofinish. L’albanese va a completare il reparto insieme a Ibanez e Mancini, ma la Roma vorrebbe anche un altro centrale, tentando di avere in prestito Smalling, oppure stringendo per Izzo: gli ingaggi di Jesus e Fazio chiudono ogni possibilità. Fonseca deve poi gestire il problema portiere. Pau Lopez continua a non convincere e il secondo gol subito a Cagliari è un ricordo fresco che preoccupa i compagni della difesa e che non può lasciare indifferente il tecnico. In alternativa c’è Mirante.