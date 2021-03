Il giovane Ajax di Ten Hag – VIDEO

Pagine Romaniste (E.Bandini) – L’urna di Nyon ha messo sul cammino europeo della Roma l’Ajax. Il sorteggio poteva andare meglio ma anche peggio. I giallorossi infatti hanno evitato Arsenal e Manchester United. La gara d’andata contro i lancieri è in programma l’8 aprile alla Johan Cruijff Arena, mentre il ritorno si disputerà una settimana dopo all’Olimpico. Chi supera il turno affronterà la vincente tra Granada e United. Solo un precedente tra i due club che si sono affrontati nella stagione 2002-03 agli ottavi di Champions League. L’allora squadra di Fabio Capello venne eliminata e perse nel doppio confronto per 3-2 sotto i colpi di un giovanissimo Zlatan Ibrahimovic.

In questa stagione l’Ajax sta dominando in Eredivise ed è al primo posto in classifica con 8 punti di distanza dal PSV secondo. Nel proprio paese la squadra di Amsterdam è praticamente imbattibile con 20 successi in 25 partite e ben 78 gol segnati. Quest’anno ha rifilato anche un roboante 13-0 al malcapitato Velno. Inoltre i biancorossi hanno raggiunto la finale della coppa nazionale eliminando durante la competizione Utrecht, AZ, PSV ed Heerenveen.

Nel girone Champions però sono arrivati terzi scendendo così in Europa League. Decisive le sconfitte per 1-0 contro Liverpool ed Atalanta nelle ultime due gare. Nella seconda competizione europea però il cammino è stato impeccabile: ai sedicesimi i lancieri infatti hanno superato per ben due volte 2-1 il Lille, mentre agli ottavi hanno rifilato un netto 5-0 nel doppio confronto allo Young Boys, che era arrivato secondo nel girone della Roma.

L’Ajax come da tradizione è il giusto mix tra giovani promettenti e giocatori esperti. Erik Ten Hag si affiderà al consueto 4-3-3. Contro la Roma però non ci saranno due titolari molto importanti, André Onana e Sebastien Haller. Il portiere camerunense è infatti costretto ad un lungo stop per una squalifica inflittagli per doping. In porta quindi ci sarà il grande ex Stekelenburg. Mentre il bomber ivoriano (6 gol in 11 partite in campionato, ndr), arrivato a gennaio dal West Ham per la cifra record di 22.5 milioni di euro, non è stato inserito nella lista Uefa per un errore.

Tra le file degli olandesi ci saranno comunque sia giocatori molto pericolosi. Il primo tra tutti è Dusan Tadic. L’attaccante è in grandissima forma: in questa stagione ha già messo a segno 20 reti e 19 assist in tutte le competizioni. Il serbo sarà supportato dalle due stelline Antony (9 gol e 10 assist) e Neres (7 gol e 2 assist). A centrocampo attenzione al giovane Gravenberch, cercato a lungo in estate anche dalla Roma. Ten Hag però potrà affidarsi anche all’esperienza dei due veterani, Davy Klaassen e Daley Blind. Insomma Ajax-Roma promette spettacolo.