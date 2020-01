Il Galatasaray su Perotti, nuova missione per Smalling

Alla Roma piacciono due giovani difensori della Dinamo Zagabria: si tratta di Mario Nikolic (terzino sinistro) e Josko Gvardiol (centrale). Prima però occorre vendere. Perotti ha suscitato l’interesse del Medio Oriente e del Galatasaray, anche se l’argentino frena per la cessione visto che ha ritrovato un ruolo in squadra. Il club capitolino, cedendo il “monito”, oltre ad incassare 2-3 milioni si libererebbe di un ingaggio pesante (circa 3 milioni). Il club turco vuole anche Cetin in prestito. Un difensore centrale che la Roma sta cercando di vendere è Jesus, ma anche qui il pesante ingaggio blocca le interessante Fiorentina e Cagliari. Kalinic è stato richiesto da Genoa, Verona e Newcastle ma il croato vuole restare nella capitale fino a giugno. Infine, nella settimana che sta per iniziare ci saranno nuovi contatti col Manchester United per il riscatto di Smalling. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.