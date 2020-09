Il futuro remoto di Dzeko. Il capitano con la valigia che deve salvare Fonseca

La Repubblica (M. Pinci) – L’ultima sliding doors di Edin Dzeko con la maglia della Roma ha una data e un orario. Sono le 23:59 di giovedì 17 settembre, il bosniaco era ormai un nuovo giocatore della Juventus e non a caso aspettava un volo che sabato verso le 11 lo avrebbe portato a Torino. Invece li incontrerà domani ma da avversario in campo. Roma-Juve sarebbe potuta essere la prima partita da ex, invece per uno strano scherzo del destino sarà la prima dalla mancata cessione, un nuovo esordio come in quella seconda di campionato della stagione 2015-2016. E anche quella volta i giallorossi venivano da un pareggio al Bentegodi (ma senza un caso Diawara). Ora tornerà a disposizione del “nemico” interno Fonseca, e con i suoi gol potrebbe salvarlo.