Il Friedkin Group esalta la Roma Femminile: “Cammino incredibile in Champions League. Grazie ai tifosi presenti all’Olimpico” – FOTO

Il Friedkin Group si aggiunge ai complimenti per la Roma Femminile. La squadra di Alessandro Spugna ieri sera ha giocato la sua prima gara all’Olimpico contro il Barcellona, per l’andata dei quarti di Champions League. La Roma ha giocato davanti a 40.000 tifosi e la società ha voluto omaggiare il cammino. Questi i complimenti condivisi sui social:

“Il cammino delle giallorosse in Champions League è stata incredibile, portandole sul palcoscenico più importante di Roma. Grazie ai quasi 40.000 tifosi che sono venuti allo Stadio Olimpico per tifare la Femminile nel loro storico quarto di finale“.

The Giallorosse’s Champions League run has been incredible, and it has led them to Rome’s biggest stage. Thanks to the nearly 40,000 fans who came to Stadio Olimpico to cheer on the @ASRomaWomen in their history-making quarterfinal clash. pic.twitter.com/YvV9kZgQdx

— The Friedkin Group (@friedkingroup) March 22, 2023