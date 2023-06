Il Feyenoord attacca Mourinho. Il club olandese su TikTok ha pubblicato un video in cui si fa beffe dello Special One. Prendendo spunto dall’attacco di Mou a Slot dopo la gara dell’Olimpico (“Guardi il Napoli, dovresti guardare noi”), il Feyenoord ha aggiunto l’immagine del tecnico della Roma in lacrime scrivendo: “Oh no, dovresti guardare noi”. Da Tirana a quest’anno, la rivalità si fa sempre più intensa.