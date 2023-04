Il Feyenoord perde Wieffer in vista della Roma

Corriere dello Sport – Settimana particolare per Mats Wieffer, l’uomo che ha segnato il gol decisivo nell’andata dei quarti di Europa League tra Feyenoord e Roma. Il mediano ha rinnovato ufficialmente il suo contratto fino al 2027 ma sta anche facendo i conti con un infortunio alla caviglia. È stato molto forte il colpo che ha incassato durante la ripresa di Cambuur-Feyenoord di campionato: il centrocampista, infatti, si è accomodato in panchina tenendosi la caviglia dolorante con il ghiaccio. Slot, qunidi, all’Olimpico potrebbe dover fare a meno di Wieffer, mentre è certa l’assenza di Walemark, che ha chiuso in anticipo la sua stagione causa operazione.

La situazione ultras invece è tenuta sotto osservazione. L’allerta in città è altissima perchè alcuni ultras del Feyenoord, tra l’altro presenti da qualche giorno a Napoli, hanno deciso di raggiungere Roma nonostante il divieto di accedere all’Olimpico. Tante le segnalazioni da parte dei gestori dei bed and breakfast, soprattutto in zona Castro Pretorio e Termini. Intanto dall’Olanda arriva la notizia di un duro provvedimento nei confronti di quattro tifosi del Feyenoord, che lo scorso 25 maggio, durante la finale di Conference League a Tirana, avevano esposto degli striscioni antisemiti. I quattro ultras sono stati riconosciuti e segnalati: per loro è scattata una condanna a 150 ore di servizi sociali.