Il fantasma di Sarri sul campionato. Roma e Fiorentina ci pensano già

La Gazzetta dello Sport (V.Clari) – Sarri da Campione d’Italia si è ritrovato senza squadra e con un contratto certo. Un disoccupato di questo calibro non può far dormire sonni tranquilli ai colleghi e così spunta nei pensieri di chi vuole aprire un nuovo ciclo. Al momento, a prima vista, ci sono un paio di club che potrebbero essere interessati. E’ un caso ma entrambi hanno una proprietà americana e si tratta di Roma e Fiorentina. Sono anche squadre dove l’allenatore è poco saldo e quindi si può contemplare un cambio. Sarri è ancora legato dal contratto con la Juventus fino al 2021 e guadagna 5,5 milioni di euro. Se volesse allenare dovrebbe risolvere il contratto, ma questo non è un ostacolo insormontabile. La Roma vuole pescare il primo tecnico della nuova proprietà dal bacino dei top in Europa e Sarri è una delle opzioni possibili. Nella cerchia c’è anche Allegri. C’è un problema bello grosso, certificato dal bilancio in rosso che dice -204 milioni. E’ uno dei motivi per cui Fonseca è stato confermato.