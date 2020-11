Il duello, Pedro-Callejon. Roma-Fiorentina è anche una corrida tra stelle spagnole

La Gazzetta dello Sport (M.Cecchini – L.Calamai) – Due ragazzi di 33 anni, che stasera all’Olimpico proveranno a dimostrare, come sempre, che nel calcio l’età è una variabile non decisiva. Sarà questo il Roma-Fiorentina del giallorosso Pedro e del viola Callejon. I due spagnoli sono giunti alle corti di Fonseca e Iachini da svincolati, probabilmente entrambi accolti con quel pizzico di scetticismo riservato a coloro a cui gli anni sembrerebbe teoricamente aver rubato qualcosa. Pedro ha regalato calcio di altissimo livello, non a caso è l’unico calciatore che ha vinto tutti i maggiori trofei internazionali sia per club sia per nazionali. Anche Callejon, pur vincendo molto meno (5 trofei contro 25), ha sgranato calcio all’Espanyol e al Real Madrid, prima di conquistare Napoli. Che poi senatori del pallone come i due spagnoli, Ibrahimovic, Ribery o Dzeko ancora risultino decisivi nel nostro campionato, per un allenatore esperto come Fonseca non va a detrimento della nostra Serie A. “In Italia l’aspetto positivo è che non si guarda all’età dei calciatori ma alla qualità”.