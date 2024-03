La Gazzetta dello Sport (Pug) – Anche ieri De Rossi ha provato tutti e due i sistemi di gioco, sia la difesa a tre sia quella a quattro. Dovesse scegliere la prima soluzione, sarebbe una scelta più conservativa, anche per permettere a Smalling di essere ancora coperto da due altri centrali in un momento in cui non ha ancora raggiunto il massimo della forma. In caso contrario, con la linea difensiva a 4, andrebbe dentro anche El Shaarawy, per andare a formare il classico tridente offensivo.

Dalla parte opposta del Faraone giocherà ovviamente Dybala, che va a caccia del suo primo gol europeo in questa stagione (l’ultimo risale al 31 maggio scorso, la finale di Europa League). “Tutto quello che ha a che fare con l’Impero romano ha sempre attratto la mia attenzione – ha detto la Joya -. Roma è magica, forse ero romano in un’altra vita. Fin da piccolo mi è sempre piaciuto vedere un film come il Gladiatore. Il Colosseo? È uno degli stadi più belli del mondo, sarebbe bello farci una partita. Anche prima di venire qui guardavo spesso le partite della Roma, ma fino a che non ci sei dentro è difficile capire cosa vuol dire essere qui. La gente qui respira Roma”.