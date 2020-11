Il Messaggero (S.Carina) – Il puzzle societario sta prendendo forma. Conferma per Fienga, prossimo ad entrare Scalera, ora manca il ds. L’annuncio non c’è perchè ancora non si è liberato, ma sarà Campos. Per lo sponsor tecnico si tratta con Castore, mentre nei prossimi giorni il professor Fink sarà a Roma per visitare Zaniolo.