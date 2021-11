Il ds del Nizza prova a spronare Kluivert: “Deve dare di più”

Justin Kluivert, dopo un buonissimo inizio di stagione, sta vivendo un calvario infortuni. L’esterno non riesce più a trovare continuità per via dei tanti problemi fisici che lo stanno frenando. Di lui, e degli altri giovani del Nizza, ha parlato il direttore sportivo del club francese che a L’Equipe ha affermato:

“Kluivert e Stengs? Mi aspetto di più da loro. Anche se gli infortuni fanno parte della vita di un grande atleta, è ovvio che mi aspetto di più da Justin, che mi aspetto di più da Calvin, che mi aspetto di più da Kasper (Dolberg), che mi aspetto di più da Alexis (Claude- Maurice). Devono dare di più al club. Loro lo sanno. Abbiamo giocato quasi tredici partite senza di loro. Ad un certo punto, devono unirsi a noi. La squadra corre, c’è un buon allenatore, un modello di gioco, sono stati scelti, abbiamo scommesso su di loro, li abbiamo messi a proprio agio, ora devono fare la loro parte. Abbiamo bisogno di loro. Non sono giocatori banali”.