Il dramma infinito di Zaniolo

Il Tempo (F.Biafora) – Il test effettuato in Olanda aveva spazzato via praticamente ogni dubbio e la risonanza magnetica svolta a Villa Stuart ha confermato. Zaniolo ha riportato la lesione completo del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento era previsto per questa mattina, ma il ragazzo, la famiglia e l’agente hanno deciso di prendersi qualche giorno per decidere se cambiare struttura. La soluzione più papabile è quella che porta a Freddie Fu che in passato ha operato Calafiori. Zaniolo ha ricevuto l’abbraccio dello spogliatoio della Roma e dell’Italia, oltre a quello di tantissimi protagonisti del mondo del calcio. Ha apprezzato il contatto diretto con la famiglia Friedkin: hanno voluto far sentire la propria vicinanza ad un patrimonio della società.