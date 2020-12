Pellegrini cerca subito di rimediare alle parole a caldo che aveva pubblicato precedentemente in cui era apparso rabbioso e deluso. Il centrocampista giallorosso ha fatto dietrofront ed ha affidato ad Instagram le scuse. Queste le parole:

“Ho sbagliato ad utilizzare la parola falliti, ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo.. ma per chi insulta! Ricordatevi che siamo prima uomini che calciatori!”