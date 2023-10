La Gazzetta dello Sport (S. Cieri) – Nei giorni scorsi il club giallorosso ha annunciato l’accordo con le autorità dell’Arabia Saudita per promuovere, con tanto di sponsorizzazione sulle maglie, «Riyad season», il festival di intrattenimento più famoso del mondo arabo. Nessun legame diretto, dunque, con la candidatura della capitale araba all’organizzazione dell’Expo 2030, che la vede in concorrenza appunto con Roma e con Busan, città della Corea del Sud. Ma è ovvio che la decisione della Roma (per quanto pienamente legittima) sia suonata come una beffa negli ambienti dentro e fuori il Campidoglio, che stanno sostenendo la candidatura della Città eterna.

Così, sull’altra sponda calcistica del Tevere, è nata l’idea di scendere in campo per appoggiare Roma in questa lotta a tre per ottenere l’organizzazione di un evento che avrebbe riscontri importantissimi a livello sociale ed economico per la capitale d’Italia. Inserendo sulla maglia della squadra di Sarri il logo della candidatura di Roma all’Expo 2030. Non si tratterebbe di una vera sponsorizzazione, la Lazio non riceverebbe in cambio un euro. Sarebbe invece una iniziativa gratuita per promuovere l’immagine della capitale. Gratuita anche perché limitata nel tempo. Il 28 novembre a Parigi sarà infatti presa la decisione finale tra le tre città candidate.

Nella giornata di ieri c’è stato un primo passo molto importante in questo senso. Lotito ha infatti avuto un colloquio esplorativo con alcuni membri del Comitato organizzatore, compresa la presidente della commissione speciale per la candidatura di Roma Expo 2030 Virginia Raggi. Il contatto è stato positivo, al punto che la trattativa potrebbe chiudersi velocemente.

Intanto, a proposito della scelta della Roma di appoggiare, sia pur indiretta-mente, Riyad ieri c’è stato il duro intervento di Fernando Bonessio, presidente della commissione sport di Roma Capitale: “Speravamo che la Roma tifasse per la città – ha detto a Radio Roma Sound -. La delusione è forte. Spero che questo incidente non metta in crisi il progetto stadio”.