Il Covid buca la difesa della Serie A. Tesserato positivo, il Parma isolato

Il Messaggero (E.Bernardini) – La Serie A torna a fare i conti con il Covid. Il Parma ha comunicato che un membro dello staff, non un calciatore, del gruppo squadra è risultato positivo. Il primo dalla ripresa dopo il lockdown, ma nessun problema per il campionato, che grazie alla quarantena soft potrà proseguire. Il soggetto è asintomatico ed è stato prontamente isolato secondo le direttive ministeriali, tutto il Parma andrà in isolamento nel centro sportivo secondo le norme del protocollo, ma potrà continuare a giocare regolarmente. Prima di scendere in campo contro il Bologna oggi tutto il gruppo si sottoporrà al test rapido, così da ottenere risultati entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio ai soggetti risultati negativi. Al termine della gara i componenti del gruppo squadra dovranno riprendere il periodo di isolamento per due settimane: camere separate, pranzo monoporzione, sorveglianza attiva. Test anche per la Roma, tutti negativi, visto che il membro risultato positivo ha partecipato alla trasferta nella Capitale mercoledì scorso, pur non entrando mai in contatto con il gruppo romanista.