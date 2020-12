Il coronamento del sogno di Paolo, incontrare (virtualmente) i giocatori della Roma e Fonseca – VIDEO

Paolo ha dovuto affrontare di tutto nella vita, dalla sindrome di down fino alla lotta al Covid che l’ha costretto d’urgenza al ricovero. Per fortuna la sua famiglia, soprattutto il nipote Matteo, non gli ha mai fatto mancare la vicinanza e il sostegno ed oggi Paolo sta meglio. Anche perché, come testimonia un video pubblicato dall’account Twitter della Roma, è riuscito nel mentre a coronare il suo sogno: incontrare, seppur virtualmente, i suoi beniamini e soprattutto mister Fonseca: la sua vera famiglia allargata.

Paolo non poteva affrontare un ricovero da solo. Suo nipote Matteo lo ha accompagnato nella lotta contro il Covid-19 ♥️ Superato questo ostacolo, ha potuto sorridere con la sua famiglia allargata: quella giallorossa 💛❤️#ASRoma 🤖 #ASR27 pic.twitter.com/DMXjILLedh — AS Roma (@OfficialASRoma) December 1, 2020