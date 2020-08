Il calcio torna a tremare

Il Tempo (E.Zotti) – La Serie A fa i conti con il Coronavirus. Ormai da tre giorni la lista dei giocatori risultati positivi al tampone continua ad allungarsi e il mondo del calcio comincia a tremare, proprio nella settimana in cui molti club si stanno radunando in vista dell’inizio del prossimo campionato. Manca meno di un mese ma i segnali arrivati nelle ultime ore sono tutt’altro che incoraggianti. Il primo club ad essere stato colpito è la Roma, che dopo la positività di due giocatori della Primavera, deve fare i conti con quella di Mirante. Il portiere aveva trascorso parte delle vacanze in Sardegna e al suo rientro si è sottoposto al tampone senza recarsi al centro tecnico di Trigoria (nessun tesserato può accedere prima di aver conosciuto il risultato del test). L’allerta della società giallorossa rimane comunque altissima dato che diversi calciatori hanno trascorso le vacanze sull’isola: da Zaniolo a Pellegrini, passando per Kolarov, Mkhitaryan, Spinazzola, Ibanez e Juan Jesus. Nel Cagliari risultati positivi Cerri, Ceppitelli e Bradaric, il Torino non ha comunicato i nomi ma sono due i positivi, ma l’elenco potrebbe allungarsi. Un altro caso nel Napoli con Andrea Petagna e nel Sassuolo con Jeremie Boga.