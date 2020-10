Il calcio perderà 4 miliardi. Inizia il Milan con 195 milioni

Libero (C. Savelli) – Conti alla mano, molti club in questo mercato hanno speso poco o nulla, e ora che le prime società rendono noti i bilanci della stagione appena terminata ci si rende conto delle conseguenze della pandemia, e del fatto che chi allarmava sulla salute economica del sistema calcio aveva ragione. Con ogni probabilità la decrescita è solo cominciata e durerà per anni. Ieri è stato il turno del Milan, che ha approvato il bilancio per l’esercizio chiuso al 30 giugno 2020: -195 milioni di euro. Il Milan però sembra poter rimanere tranquillo, visto che alle spalle ha una proprietà che contiene l’indebitamento finanziario e che dà continuità alla gestione. Di certo, la pandemia complica la risalita verso il pareggio di bilancio. Guardando più in generale, l’ECA ha quantificato in 4 miliardi la perdita dell’industria del pallone europea, spalmata su due stagioni, di cui il 90% peserà sui club. Si andrà sempre più verso un regime di risparmio.