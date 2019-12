Il Boca potrebbe rinunciare a De Rossi

Colpo di scena: potrebbe essere al capolinea l’esperienza di Daniele De Rossi al Boca Juniors. Le elezioni presidenziali hanno portato al vertice un signore, Jorge Ameal, che nel suo discorso d’insediamento ha rilasciato dichiarazioni difficilmente equivocabili: “Non so se De Rossi rimarrà, se andrà via, se continuerà a giocare, dipende da tante cose…A Buenos Aires è arrivato con un’altra dirigenza, non so se si troverà a suo agio anche con noi. Di sicuro vogliamo rivedere il suo contratto”. Il senso è che nel piano di rinnovamento del Boca di un italiano un po’ attempato che combatte con problemi fisici si può fare a meno. E’ comunque certo che qualora terminasse la sua esperienza argentina l’ex capitano giallorosso smetterà col calcio giocato. Lo riporta Il Corriere dello Sport.